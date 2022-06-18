انت الان تتابع خبر تفوق أحمر واضح.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا صوت يعلو في الشارع الرياضي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي ستقام مساء الأحد 19 يونيو، في الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يدخل مواجهة القمة أمام الأهلي وهو يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما الأهلي يحل في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من خوض 17 مباراة.

ونستعرض معكم تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة والذي يشهد تفوق كبير للفريق الأحمر.

القطبين تقابلا في الدوري في 123 مباراة سابقة، فاز الأهلي بـ47 مباراة، بينما فاز الزمالك في 28 لقاء، وكان التعادل حاضرا في 48 مناسبة.

لاعبو الأهلى سجلوا في شباك الزمالك 157 هدفاً، بينما سجل لاعبو الزمالك 108 أهداف فى شباك الأهلى.

زعلى مستوى جميع المسابقات، تقابل الأهلي والزمالك في 240 مباراة من قبل، نجح الأهلي في الفوز بـ103 مباراة، بينما فاز الزمالك في 58 مباراة، وتعادلا في 79 مرة.