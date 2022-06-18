الآن NOW.. بث مباشر المصري والجونة اليوم يلا شوت Al masry || مشاهدة مباراة المصري والجونة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر المصري والجونة اليوم يلا شوت، نقدم لكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لمباراة المصري والجونة في بطولة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من البطولة، حيث يحل فريق الجونة ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة المصري البورسعيدي في مباراة تقام بين الفريقين علي أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وعاد المدير الفني حسام حسن إلي إدارة فريق المصري بعد رحيل المدير الفني التونسي معين الشعباني، وحقق المصري بث مباشر آخر فوز له أمام الأهلي المصري منذ عدة جولات بهدف نظيف، ولاكن بدأ أداء فريق المصري في التذبذب بعد الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وفقد العديد من النقاط في الجولات الماضية، بث مباشر المصري والجونة يلا شوت.

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مشاهدة مباراة المصري والجونة بث مباشر يلا شوت، ويدخل فريق المصري مباراة اليوم بث مباشر أمام الجونة في المركز الرابع عشر من ترتيب الجدول بعدد نقاط 20 جمعهم من خلال 21 جولة ماضية محققاً الفوز خلال أربعة مباريات والتعادل في 8 مباريات، بينما نال فريق المصري من الهزائم في الموسم الحالي خلال 9 جولات ماضية، ويأمل التؤام حسام وابراهيم حسن في تحقيق الفوز الأول لهم في الولاية الجديدة حيث أنهما قاموا بتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الجونة اليوم بث مباشر.

مشاهدة مباراة المصري والجونة بث مباشر يلا شوت

بث مباشر المصري والجونة يلا شوت، بينما على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة مباراة اليوم بث مباشر في المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول بعدد نقاط 21 مع خوض 21 جولة وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق المصري البورسعيدي، حيث نجح الجونة في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات والتعادل في ثلاثة مباريات، بينما نال نادي الجونة من الهزائم في الموسم الحالي خلال كم كبير من المباريات وصل إلي 11 مباراة، بث مباشر المصري والجونة يلا شوت.

مباراة المصري والجونة بث مباشر يلا شوت، تذاع مباراة المصري والجونة اليوم بث مباشر عبر قناة on time sports HD 1 في تمام الساعة:

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

المصري والجونة بث مباشر يلا شوت

المصري والجونة بث مباشر، قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بين المصري البورسعيدي والجونة ونعرض معكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لكافة مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري وأبرزها مباراة المصري والجونة بث مباشر يلا شوت.

ساعة واحدة فقط تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من مباراة المصري والجونة المنتظرة في بطولة الدوري المصري حيث لم يعلن كلا الطرفين عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة حتي الآن ولاكن سوف نوافيكم بكافة المستجدات والتشكيل الرسمي عند نزوله، ترقبوا معنا.