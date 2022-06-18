انت الان تتابع خبر بعد قرار الزمالك المفاجئ.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة رسميًا !! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي صباح اليوم عن كونه يرفض خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي على ملعب السلام بالقاهرة في حضور الجماهير، مؤكدًا بأن هذا الأمر مخالف ولن يسمح مجلس إدارة الزمالك بان تقام المباراة مساء غدًا الأحد في حال تواجد جماهير داخل مدرجات ملعب السلام.

نص بيان الزمالك حول مباراة القمة

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيان رسمي للحديث حول مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان من المقرر لها يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، وقد جاء البيان على هذا النحو:

«فوجئنا بأن مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام الأحد القادم الموافق 19 يونيو 2022، ستقام بجماهير حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي أربعة آلاف متفرج ونادي الزمالك بحوالي ألف ونصف وهول ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن المباراة الأولى أقيمت بدون جماهير، كما أن الملعب الرئيسي الذي يستقبل مباريات الفريقين هو استاد القاهرة، وهو الملعب الذي أقيمت عليه في الدور الأول لذلك فإن إقامة المباراة على استاد النادي الأهلي هو إخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص».

أول رد من اتحاد الكرة على بيان الزمالك

انتشرت بعض الشائعات في الساعات الأخيرة عن كون اتحاد الكرة ورابطة الأندية قد اتخذوا قرار بتأجيل مباراة القمة لحين حل المشكلة والفصل فيها، ولكن بحسب مصدر مسؤول ورسمي داخل الأتحاد، فإن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، ومباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري.