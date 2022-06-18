أحمد أبو السعود يواصل التألق ويحتفظ بذهبية بطولة آسيا للجمباز

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رياض - احمد صلاح - احتفظ لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بلقبه كبطل لآسيا، على جهاز حصان المقابض، وذلك بعد نيله، مساء الجمعة، الميدالية الذهبية، في البطولة الآسيوية والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح "أبو السعود" في احتلال المركز الأول في نهائيات جهاز حصان المقابض بعد أن جمع (١٥.٢٦٦) نقطة ليُكرر إنجازه في النسخة الماضية من البطولة والتي أُقيمت في عام ٢٠١٩ بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

وبهذا الإنجاز يواصل أحمد أبو السعود سلسلة الإنجازات والنتائج المتميزة التي يُسجلها في الآونة الأخيرة بمختلف البطولات التي يُشارك فيها.

المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية يخسر أمام ألمانيا بصعوبة في بطولة العالم

لم يتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين والمقامة في مدينة هيراكليون اليونانية وذلك بعد خسارته مساء اليوم الجمعة أمام المنتخب الألماني بنتيجة (٢-١) في الدور الثاني من البطولة.

ورغم فوزه بالشوط الأول بنتيجة ٢٢-٢١ غير أن المنتخب الوطني خسر الشوط الثاني بنتيجة ٢٠-١١ ليحتكم بعدها المنتخبين لركلات الجزاء والتي حسمها المنتخب الألماني لصالحه بصعوبة بنتيجة ١٣-١٢.

وتعتبر هذه هي الخسارة الثالثة التي يتلقاها المنتخب الوطني في الدور الثاني بعد أن تعرض لخسارتين يوم أمس أمام كل من أوكرانيا والأرجنتين. ليتجمد رصيد المنتخب الوطني عند النقاط الأربعة حققهما من فوزين في الدور الأول على كل من إسبانيا واليونان ليحتل المركز الخامس وما قبل الأخير في مجموعته بالدور الثاني ويفقد فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي في مشاركته التاريخية الأولى ببطولة العالم.

هذا ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني يوم غد لقاءات المراكز الترتيبية من التاسع وحتى ١٢

.ثروت الحجاج تُحرز فضية بطولة آسيا وأقيانوسيا لرفع الأثقال البارالمبية

توجت لاعبة المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، ثروت الحجاج، صباح اليوم الجمعة، بالميدالية الفضية، ضمن منافسات وزن تحت ٨٦ كغم، في بطولة آسيا وأقيانوسيا والمقامة في مدينة بييونجتايك الكورية الجنوبية وتحظى بمشاركة ٢٣١ لاعب ولاعبة من ٣٣ دولة.

ونجحت "الحجاج" في رفع ١٢٦ كغم - كأفضل رفعة لها خلال هذه المنافسات - لتحتل المركز الثاني وتحرز الميدالية الفضية، فيما حصلت الصينية شينغ فيفي

على ذهبية الوزن بعد أن رفعت ١٣٢ كغم وجاءت الكورية الجنوبية يانغ جايوون بالمركز الثالث ونالت البرونزية بعد أن رفعت ١١٠ كغم.

وتعتبر هذه هي الميدالية الثالثة التي يحققها المنتخب الوطني في بطولة آسيا وأقيانوسيا الحالية حيث كان عمر قرادة قد توج بذهبية وزن تحت ٤٩ كغم فيما أحرز معتز الجنيدي برونزية وزن تحت ٩٧ كغم.

ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة يوم غد السبت، حيث سيظهر اللاعب جميل الشبلي في منافسات وزن فوق ١٠٧ كغم.

ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة يوم الأحد من خلال، عبدالكريم خطاب (وزن تحت ٨٨ كغم) وأسماء عيسى (وزن تحت ٧٩ كغم).