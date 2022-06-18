نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة تكسير عظام.. موعد مباراة الفيصلي والطائي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيصلي والطائي ، ضمن لقاءات الجولة 29 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، ولحساب مواجهات الإياب أو الدور الثاني يستضيف ليل الخميس 23 يونيو 2022 ، ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، مواجهة نارية تحمل طابعي الإثارة والثأر، تجمع ناديي الطائي والفيصلي ، والمؤجلة من يوم 25 مايو 2022، والتي يطمح خلالها الفريقان إلى الظفر بالنقاط الثلاث، من أجل تثبيت مكانهما ضمن الفرق الـ13 المشاركة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم القادم .

في السطور التالية، سنتناول تفصيلًا كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الفيصلي والطائي والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج الناديين في الطبعة 46 من دوري المحترفين السعودي ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفيصلي والطائي .

مباراة الفيصلي والطائي

بذكريات مواجهة الدور الأول المثيرة، يجدد فريقا الطائي والفيصلي الموعد مع لقاء جديد.

والتي حسمها الحتماوي لصالحه بنتيجة (3-1).

وهو ما يسعى الضيوف لتكراره من أجل التقدم خطوات في جدول ترتيب الدوري السعودي .

بينما يسعى عنابي سدير إلى تعويض خسارته أولًا، ومن ثم الابتعاد عن شبح الهبوط.

نتناول في البداية ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبيل انطلاق مواجهات الأسبوع 29 :

نشير إلى أن مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي ستقام جميعًا في توقيت واحد يوم الخميس المقبل.

وكانت مباريات البطولة قد تعرضت إلى التأجيل في أكثر من مناسبة، خصوصًا في الأسابيع الأخيرة.

يأتي في طليعتها مشاركة الصقور الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 التي تستضيفها أوزبكستان.

كما خاض الأخضر مواجهتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا .

وذلك ضمن معسكره الأخير في إسبانيا، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 .

نادي الفيصلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الفيصلي السعودي ، صاحب الأرض والجمهور.

والذي يمر بموسم صعب قد تتضاءل معها حظوظه في البقاء للموسم المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

الفريق الأول لكرة القدم يواصل تحضيراته لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين https://t.co/3szU0es5o4 pic.twitter.com/Le4h7tbZAL — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) الفريق الأول لكرة القدم يواصل تحضيراته لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين https://t.co/3szU0es5o4 pic.twitter.com/Le4h7tbZAL — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) June 16, 2022

فبعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال .

وخروجه من بطولة كأس الملك (التي يحمل لقبها) من أمام الأهلي.

عاد لينتفض في مشاركته الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 .

إذ نجح في بلوغ دور الـ16 بعد اعتلاء صدارة المجموعة الخامسة في مرحلة دور المجموعات.

وتنتظره مواجهة قوية في فبراير من العام الجديد 2023 أمام فولاد خوزستان الإيراني.

غير أن مشاركاته في عديد المسابقات، تسببت في تراجع الفريق على الصعيد المحلي في الدوري.