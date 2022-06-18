انت الان تتابع خبر القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك .. اتفرج القمة بالبيت وشجع براحتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، يبحث الكثير من الأشخاص عن القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، حيث انه من المقرر أن تعقد مباراة القمة بين الفريقين، يوم غدا الأحد الموافق 19 يونيو الحالي، وستقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات، وستقام المباراة على ملعب استاد السلام.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1:

القمر: نايل سات

الجودة: SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2:

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد أون تايم سبورت:

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي التماثلي: UHF9

التردد الأرضي الرقمي: UHF32