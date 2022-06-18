انت الان تتابع خبر الزمالك يرفض إقامة مباراة القمة بستاد الأهلي وي السلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إقامة مباراة القمة 124 أمام الأهلي على أرضية ستاد الاهلي وي السلام .

الأهلي سيستضيف الزمالك على أرضية ستاد الأهلي وي السلام، في الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز وستقام المباراة يوم غد الاحد في تمام الساعة الثامنة مساء.

مرتضى منصور نشر خطاب عبر صفحته الرسمية ارسله للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، يطالب فيه بنقل مباراة القمة من ستاد الأهلي وي السلام.

وكشف منصور أن جماهير الأهلي في المباراة ستكون 4000 مشجع بينما جماهير ناديه 1500 فقط مما يخل بمبدأ تكافئ الفرص.

وشدد منصور على أن الملعب الرئيسي الذي يستضيف مباريات الفريقين هو ستاد القاهرة وأقيمت عليه مباراة الدور الأول التي حسمها الأهلي لصالحه 5-3.