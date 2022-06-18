فيريرا يراهن على شيكابالا وزيزو وعاشور في قيادة الزمالك أمام الأهلي

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رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي في القمة المنتظرة بين قطبي كرة القدم المصرية في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء يوم الأحد القادم الموافق 19 يونيو 2022 نادي الزمالك على ملعب استاد السلام وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك “فيريرا” إلى تجهيز بعض العناصر الهامة في الخط الأمامي للفارس الأبيض لقيادة الفريق أمام النادي الأهلي.

ويراهن المدير الفني البرتغالي على القائد محمد عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور في قيادة الفريق الأول بنادي الزمالك أمام النادي الأهلي قمة الدوري المصري الممتاز.