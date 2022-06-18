انت الان تتابع خبر الشبلي يتوج بفضية آسيا وأوقيانوسيا البارالمبية لرفع الأثقال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، جميل الشبلي، صباح اليوم السبت، بالميدالية الفضية، ضمن منافسات وزن فوق 107 كغم، خلال مشاركته في بطولة آسيا وأقيانوسيا المقامة في مدينة بييونجتايك الكورية الجنوبية، وتحظى بمشاركة 231 لاعبا ولاعبة من 33 دولة.

وتمكن "الشبلي" من إحراز الميدالية الفضية بعد أن رفع 240 كغم ليحل في المركز الثاني خلف الإيراني أحمد أمين زادة الذي نال الميدالية الذهبية بعد أن رفع 256 كغم، فيما جاء اللاعب الإيراني الآخر مهدي صيادي، في المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية بعد أن تمكن من رفع 237 كغم.

وتعتبر هذه الميدالية الرابعة التي يحققها المنتخب الوطني في بطولة آسيا وأقيانوسيا الحالية حيث كان عمر قرادة قد توج بذهبية وزن تحت 49 كغم، وتوجت اللاعبة ثروت الحجاج بفضية وزن تحت 86 كغم، فيما أحرز معتز الجنيدي برونزية وزن تحت 97 كغم.

ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة، يوم غد الأحد، من خلال عبد الكريم خطاب (وزن تحت 88 كغم) وأسماء عيسى (وزن تحت 79 كغم).