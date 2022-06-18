انت الان تتابع خبر نادي الفيصلي يحذر ويتوعد.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، نشر النادي الفيصلي بيانا على لسان المتحدث الرسمي للنادي أمجد المجالي، يتوعد فيه كل من يسيء لرمزية النادي وانجازاته، ومواقفه الوطنية المشهود لها.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي للنادي الفيصلي أمجد المجالي: "تؤكد الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي بأنها لم ولن تتهاون مع أي إساءة تنال من قيمة ومكانة ورمزية النادي ومواقفه الوطنية المشهود لها وإنجازاته التي ترصع مسيرته المظفره"، مؤكدا ان النادي سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي إساءة تنشر على مواقع التواصل الإجتماعي كتلك التي ي رُصدت في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر حتفي النادي الفيصلي، بمرور 90 عاما على تأسيسه، وذلك من خلال الحفل الكبير الذي تقيمه الهيئة الإدارية المؤقتة برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وبحضور العديد من الشخصيات ورجالات الدولة وأسرة النادي، وذلك عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في قاعة احتفالات النادي بمنطقة غمدان.

وتؤكد السجلات الرياضية، فوز فريق الفيصلي بحوالي 81 بطولة رسمية محلية، حيث توج بلقب الدوري المحلي 34 مرة، وفاز بلقب بطولة كأس الأردن 21 مرة، وببطولة درع الاتحاد 8 مرات، وفاز بلقب كأس الكؤوس 17 مرة، والكثير من القاب البطولات المحلية الودية.

كما نجح الفريق في الفوز بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين في العامين 2005 و2006، ووصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال العرب في العام 2007، وحصل الفريق على المركز الثاني في بطولة أبطال الكؤوس العربية في العام 1996، وحل بالمركز الثاني في بطولة النخبة العربية سنة 2000، كما حقق الفريق المركز الثاني في بطولة الأندية العربية أبطال العرب التي جرت في العام 2017.