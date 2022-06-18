انت الان تتابع خبر خبر سار للأهلي المصري قبيل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنباء سارة تلقاها النادي الأهلي المصري قبل مواجهة غريمه الزمالك في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 من الدوري المصري، وذلك بعد تأكد جاهزية حارسه محمد الشناوي للمشاركة في اللقاء المرتقب، حيث انتظم الشناوي في تدريب الفريق على ملعب "التتش" بالجزيرة، لتتأكد جاهزيته للقاء القمة المرتقب يوم الأحد، بإستاد الأهلي والسلام.

وكان الشناوي قد عاد للفريق الأحمر بعد انتهاء معسكر منتخب مصر، الذي تخللته 3 مباريات ضد غينيا، وإثيوبيا، وكوريا الجنوبية، ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه الدوليين في مباراة القمة منهم ياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعمرو السولية، ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول، فيما يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى بسبب الإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك، والذي لعب 3 مباريات أكثر من غريمه.

وعلى صعيد آخر، وضع رجال الأمن، سيناريوهات عديدة لتأمين لقاء القمة رقم 124 بين الأهلي والزمالك يوم الأحد، لمسابقة الدوري الممتاز، وخلق أجواء آمنة للجميع، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، بالاضافة لوضع خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.