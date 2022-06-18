انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة للمباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد فريق الزمالك للقاء فريق الأهلي في مباراة القمة وذلك في إطار الأسبوع الـ20 من بطولة الدوري المصري 2022، وسيخوض فريق الزمالك مباراته وهو في صدارة الدوري برصيد 44 نقطة قد حصدها من 20 مباراة، لكل جماهير الأهلي والزمالك إليكم تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز وما هي القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم غد الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تقام المباراة على ملعب إستاد السلام، وسيقود المباراة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

مباراة الأهلي والزمالك