انت الان تتابع خبر بسبب السوشيال ميديا.. نجم مانشستر يونايتد يلاحق شاب مصري قضائياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يتخيل شاب مصري من أحدى قرى محافظة الشرقية، أن يقف أمام ساحات المحاكم بسبب نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد.

كان الشاب المصري قد وجه عدد من العبارات العنصرية للنجم الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقرر راشفورد مقاضاته في المحاكم المصرية.

قضية راشفورد مع الشاب المصري

وكان راشفورد لاعب مانشستر يونايتد قام بأرسال 10 محامين مصريين، لمقاضاة شاب من الشرقية بسبب سـ.ـبه على مواقع التواصل الاجتماعي و القضية فى طريقها لاتخاذ مجراها القانوني كاملا بمحكمة المنصورة بعدما قضت محكمة الشرقيه بعدم الاختصاص فى أولى جلساتها.

السيد سلامة محامى الشاب المصري، كشف في تصريحات صحفية، إن هناك جنح مباشرة مقامة ضد طالب من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية من قبل ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وتم عقد أولى جلساتها بمحكمة أبو حماد بمحافظة الشرقية ثم أقيمت ثاني الجلسات بمحكمة المنصورة الاقتصادية.

وطلب نجم مانشستر يونايتد الحصول على 15 ألف جنيه كتعويض مبدئي.