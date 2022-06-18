انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. شوبير عمل مفاجأة وكشفه لعشاق قطبي الكرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بإزاحة الستار والكشف عن التشكيل المحتمل والأقرب للنادي الأهلي أمام غريمة التقليدي الزمالك، وذلك في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

غياب علي لطفي ومحمد عبد المنعم مؤكد

وأكد أحمد شوبير خلال العديد من التصريحات من خلال برنامجه على قناة أون تايم سبورت، قائلاً “تأكد غياب ثنائي الأهلي على لطفى ومحمد عبد المنعم عن معسكر الأهلي بسبب الإصابة، على أن يخضع المالى أليو ديانج لاختبار طبي اليوم لحسم موقف مشاركته مع الفريق، السولية وتاو وحمدي فتحي جاهزين لخوض لقاء القمة بعد تعافيهم من الإصابة”.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك يكشفه شوبير

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني أو كريم فؤاد، ورامي ربيعة أو أيمن أشرف، بجوار ياسر إبراهيم، وعلى معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، واختيار من طاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وأفشة.

الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف

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