انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رسالة حادة من عمرو أديب لاتحاد الكرة: أدني من الرحيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بتفجير مفاجأة خطيرة بخصوص اتحاد الكرة المصري، الذي يرأسه جمال علام، وأشار إلى أنه نجا من الإقالة أو الأستقالة، وحرص على توصيل لهم رسالة هامة في الوقت الحالي.

عمرو أديب يتحدث عن إقالة اتحاد الكرة

وصرح الإعلامي عمرو أديب في البرنامج الخاص به “الحكاية” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، قائلاً “اتحاد الكرة قد نجا من الإقالة أو الاستقالة؛ لأنه كان على شفا الرحيل والآن عبر هذه المرحلة”.

رسالة حادة من عمرو أديب لاتحاد الكرة

واستطرد أديب قائلاً “اتحاد الكرة الحالي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، والجميع كان يتحدث عن ضرورة رحيلهم وفجأة سكت الجميع، في لحظة من اللحظات مجلس إدارة اتحاد الكرة كان راحل وعدى الموجة دي وفجأة مش ماشي”

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