انت الان تتابع خبر غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة 124 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستشهد مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك، عدد من الغيابات في صفوف الفريقين بسبب الإصابات أو الإيقاف.

مباراة الأهلي والزمالك ستقام مساء غداً الأحد على أرضية ستاد الأهلي وي السلام بحضور 5 الآف متفرج مناصفة بين الناديان وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بينما الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 40 مباراة.

ونستعرض معكم في هذا التقرير غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة.

غيابات الأهلي

الأهلي سيفتقد لجهود كل من أكرم توفيق – عمار حمدي – محمد عبد المنعم – لويس ميكسوني – محمد عبد المنعم بسبب الإصابة وتحوم الشكوك حول قدرة محمود متولي المشاركة في المباراة.

غيابات الزمالك

الزمالك سيفتقد لجهود طارق حامد وحمزة المثلوثي وحازم إمام بسبب الإصابة ومحمود علاء بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.