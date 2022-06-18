انت الان تتابع خبر تين هاج يدفع رونالدو نحو روما وترك مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تقرير عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن طريقة لعب CR7 لا تتناسب مع طريقة المدرب الهولندي تين هانج، الذي سيتولى تدريب الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

عقد كريستيانو رونالدو ينتهي مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، مع وجود بند لتمديده لعام إضافى.

الصحيفة البريطانية، أوضحت أن رونالدو قد يرحل نحو نادي روما الإيطالي، ليجتمع الدون مع مدربه السابق فى ريال مدريد ومواطنه جوزيه مورينيو .

وعلى حسب الصحيفة فأن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو قد بدأ بالبحث عن فريق جديد للدون وأن النجم البرتغالي يدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامه.

كان رونالدو 37 عاما، قد عاد لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس وسجل 24 هدفا فى جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.