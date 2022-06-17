نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع البقاء يشتعل.. موعد مباراة الأهلي والرائد الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والرائد ، في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الخميس، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا الرائد والأهلي، واللذين يسعيان بشدة إلى الفوز والنقاط الثلاث، من أجل تأمين مشاركة جديدة في الموسم المقبل من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، في ظل المنافسة الشرسة على البقاء المحصورة في المراكز ما بين السادس وحتى الـ15 في جدول الترتيب.

في التغطية التالية نتناول كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الأهلي والرائد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي والرائد .

مباراة الأهلي والرائد

من جديد تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، بمواجهات قوية ونارية لحساب الجولتين المتبقيتين من المسابقة.

حيث يستضيف ملعب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مواجهة نارية تجمع الرائد وأهلي جدة .

والتي انتهت في الدور الأول بفوز شكل مفاجأة لـ رائد التحدي.

وهو ما يسعى الأهلي أولًا للثأر منه، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

ومن ثم الابتعاد عن شبح الهبوط الذي لا يليق بتاريخ ومكانة الفريق الأخضر.

فيما يطمح الفريق الرايدوي إلى الخروج من دائرة القاع التي تجمعه حاليًا مع الباطن والحزم (والذي تأكد هبوطه رسميًا).

نستعرض أولًا جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق مواجهات الأسبوع 29 :

كانت بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قد تعرضت لـ التأجيل في أكثر من مناسبة هذا الموسم.

آخرها كان مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي في منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 .

بالإضافة إلى وديتي المنتخب السعودي الأول أمام كولومبيا وفنزويلا تحضيرًا لـ مونديال قطر 2022 .

النادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي السعودي ، والذي يخوض صراعًا مريرًا من أجل البقاء في الدوري للموسم المقبل.

وهو أمر غير معتاد أو حتى مقبول بالنسبة لجماهير قلعة الكؤوس بحكم تاريخه العريقة في البطولة.