موعد مباراة الأهلي والزمالك القمة 124 مباريات الدوري المصري وما هي القنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والزمالك ، هناك الكثير من المتابعين حول العالم يترقبون ويتشوقون لمعرفة توقيت إذاعة مباراة القمة 124 بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وتحديدًا في إطار منافسات الجولة ال 20 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز 2022، ويستعد كلا الفريقين لخوض تلك المباراة القوية والتي يحتاجون بها إلى الفوز وكلاهما يدخل إلى اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد أن فاز كلاهما في آخر لقاء له قبل تلك المباراة، حيث استطاع الفريق الأهلي الفوز على فريق إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة قوية للغاية شهدت أداء مميز للفريق الأهلي، أما فريق الزمالك فتمكن من الفوز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

خاض فريق الأهلي والزمالك العديد من المباريات سويًا بالإضافة إلى الكثير من المباريات في الدوري المصري وغيرها من الدوريات، ويدخل الزمالك إلى المباراة أمام الأهلي وهو متصدر ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعد أن تمكن من خوض 20 مباراة، أما الفريق الأهلي فهو يدخل إلى اللقاء أمام الزمالك بعد أن خاض 17 مباراة فقط واحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وكانا كلا الفريقين قد خاض مباراة الدور الأول والتي شهدت أداء مثير للغاية بينهما وتمكن الأهلي من حسم اللقاء لصالحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للزمالك.

القنوات الناقلة قمة الأهلي والزمالك

حدد اتحاد كورة القدم موعد مباراة الأهلي والزمالك تلك القمة المؤجلة من الجولة ال 20 الدوري المصري يوم الأحد الموافق 19/6/2022 على أن يستضيف ستاد وي الأهلي السلام تلك المباراة القوية، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وسوف تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة كاملة لحصولها على حقوق بث الدوري المصري الممتاز، وكانت رابطة الأندية للدوري المصري قد استقرت على تعيين الحكم الاسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكمًا للقمة 124 بين الأهلي والزمالك.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

خاض فريق الأهلي والزمالك الكثير من المواجهات سويًا والتي وصلت إلى 242 مباراة في كافة المسابقات تمكن الأهلي خلالها من تحقيق الفوز في 105 لقاء، أما الزمالك فقد فاز في 58 مباراة، وفيما يخص مباريات الدوري المصري الممتاز، فقد تواجه كلا الفريقين سويًا في 123 مباراة كانت آخرها في الدور الأول للموسم الحالي وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف، وكان للأهلي في أغلب المباريات الرصيد الأكبر في الفوز حيث تمكن في تحقيق 47 انتصار والزمالك 27 وتعادل الفريقين في 49 لقاء.