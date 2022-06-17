"فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن المدن الـ16 التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026، والتي سيجرى تنظيمها بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى جانب المكسيك ملفا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصلت على شرف استضافته.
ووفقا لما ذكره "الفيفا" عبر حسابه الرسمي على تويتر تم الكشف عن أسماء 16 مدينة تستضيف منافسات مونديال 2026.
وتبرز من بين هذه المقار مدن مكسيسكو ومونتيري وجوادالاخارا، وهي الترشيحات المقترحة في المكسيك، ووقع الاختيار عليهم جميعاً من جانب الفيفا.
وستتولى الولايات المتحدة استضافة معظم مباريات البطولة وستحظى بـ11 ملعباً من أصل 16 ستقام عليها فعاليات كأس العالم.
وتوجد هذه الملاعب الـ11 في مدن سياتل وخليج سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستن وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك/نيو جيرسي.
وبالنسبة إلى كندا، تم اختيار فانكوفر وتورنتو لاستضافة جزء من فعاليات كأس العالم نسخة 2026.
وستقام نسخة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبا .
يذكر أن قطر تستضيف بطولة كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.