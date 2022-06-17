"فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026

"فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن المدن الـ16 التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026، والتي سيجرى تنظيمها بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى جانب المكسيك ملفا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصلت على شرف استضافته.

ووفقا لما ذكره "الفيفا" عبر حسابه الرسمي على تويتر تم الكشف عن أسماء 16 مدينة تستضيف منافسات مونديال 2026.

وتبرز من بين هذه المقار مدن مكسيسكو ومونتيري وجوادالاخارا، وهي الترشيحات المقترحة في المكسيك، ووقع الاختيار عليهم جميعاً من جانب الفيفا.

وستتولى الولايات المتحدة استضافة معظم مباريات البطولة وستحظى بـ11 ملعباً من أصل 16 ستقام عليها فعاليات كأس العالم.

وتوجد هذه الملاعب الـ11 في مدن سياتل وخليج سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستن وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك/نيو جيرسي.

وبالنسبة إلى كندا، تم اختيار فانكوفر وتورنتو لاستضافة جزء من فعاليات كأس العالم نسخة 2026.

وستقام نسخة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبا .

يذكر أن قطر تستضيف بطولة كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبا.