نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 90 دقيقة لـ اللقب الغالي.. موعد مباراة السعودية وأوزبكستان كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وأوزبكستان ، يسدل الستار مساء الأحد 19 يونيو 2022 على بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 ، حيث يحتضن ملعب ميلي ستاديوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، فعاليات نهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية في نسختها الخامسة، حيث يسعى الأخضر إلى تتويج أول باللقب بعد نهائيين خاضهما من قبل، بينما يأمل منتخب الذئاب البيضاء في تتويج ثان بالبطولة مستفيدًا من استضافتها على أرضه وبين حشود جماهيره الغفيرة المتوقع أن تملئ جنبات الاستاد يوم الأحد.

في التغطية التالية، نتناول بالتفصيل كواليس وآخر الأخبار والتفاصيل بشأن موعد مباراة السعودية وأوزبكستان والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في النسخة الحالية من كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات لكلا المنتخبين، ونختتم بـ تاريخ مواجهات السعودية وأوزبكستان .

مباراة السعودية وأوزبكستان

نهائي مرتقب إذن في بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية 2022 ، يجمع منتخبا أوزبكستان والسعودية .

حيث يتقارب الفريقان في عدد المزايا المشتركة، أبرزهما عدم خسارتهما في أي لقاء في البطولة.

كما تأهل المنتخبان على رأس مجموعتيهما برصيد 7 نقاط.

فيما يتفوق المنتخب الأوزبكي الأولمبي في عدد الأهداف المسجلة بـ12 هدفًا حتى المباراة النهائية.

وسجل الأخضر الأولمبي 11 هدفًا.

أما الصقور فيتفوقون، بشباك نظيفة، بينما استقبل مرمى الذئاب هدفًا واحدًا.

نستعرض في البداية قائمة المنتخبات المتوجة بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة على مدار تاريخها:

وتلك قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي في كأس آسيا تحت 23 سنة :

المنتخب السعودي الأولمبي

نستهل تغطيتنا مع منتخب السعودية تحت 23 سنة لكرة القدم .

والذي يقدم واحدة من أفضل مشاركاته في كأس آسيا ، ولا يبقى له إلا التتويج بالذهبية، بعد فضيتين سابقتين.