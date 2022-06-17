رابطة الدوري الإسباني تتقدم بطلب لإلغاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

ستتقدم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بطلب "إلغاء عقد كيليان مبابي" وتنوي مقاضاة باريس سان جيرمان الفرنسي حتى أمام السلطات الأوروبية، وفق ما أفاد الجمعة محاميها في باريس.

وكان متوقعا أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف بعد وصوله إلى نهاية عقده مع سان جيرمان لكنه قرر، وخلافا للرغبة التي أبداها مرات عدة، البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية وسط الحديث عن إغرائه بعقد خيالي من قبل الإدارة القطرية لسان جيرمان.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني التي شككت بمطابقة سان جيرمان لقواعد اللعب النظيف المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وحتى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، اتهم أمس الخميس، مبابي بالخضوع "لضغوطات سياسية واقتصادية" من أجل تجديد عقده.

وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة في أحد فنادق باريس، كشف محامي رباطة الدوري الإسباني، خوان برانكو، أنه يعتزم التقدم بطلب "إلغاء عقد مبابي من وزيرة الرياضة الفرنسية" أميلي أودياكاستيرا، ثم ربما التقدم بـ"استئناف أمام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لكي يتواصل مع المديرية الوطنية للرقابة والإدارة من أجل القيام بعملية تدقيق" في حسابات سان جيرمان.

وأخيرا، وفي حال لم تنجح الخطوات السابقة، أكد برانكو أنه يريد طرح القضية أمام محكمة باريس الإدارية.

وإذا لم تسفر هذه الاستئنافات الوطنية عن نتائج، أفاد برانكو بأنه سيلجأ إلى القضاء الأوروبي "للطلب من المفوضية الأوروبية التدخل من أجل تحقيق المطابقة في اللوائح"، أو حتى الشروع "بعد ذلك في إجراء رسمي بتهمة إساءة استخدام النفوذ"، وأخيرا وفي نهاية العملية قد تصل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وتابع "من الواضح للجميع أن باريس سان جيرمان يتصرف خارج القواعد، بما في ذلك مناورات احتيالية"، مشيرا إلى أن رابطة الدوري الإسباني قاضت مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك من دولة الإمارات، على غرار سان جيرمان المملوك قطريا.

وأوضح أن الدافع وراء هذه الدعاوى القضائية كان رغبة الرابطة في إعادة تعريف القواعد من أجل نظام مالي كروي أكثر عدالة وشفافية.

وتتهم رابطة الدوري الإسباني سان جيرمان "بمواصلة انتهاك اللوائح الحالية للعب المالي النظيف" وتحقيق حالة من عدم التوازن في المنافسة الرياضية والاقتصادية.

ويعد رئيس "الليغا" خافيير تيباس، أحد أكثر منتقدي الأندية المدعومة من الدول.

المصدر: وكالات