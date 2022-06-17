نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والفتح، سيكون ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مسرحاً لإقامة مباراة الفتح والهلال القادمة في واحدة من منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، حيث يأمل جماهير الهلال تحقيق فريقهم للفوز في هذه المباراة من أجل التمكن من الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، حيث ماهي إلا جولتين فقط وتنتهي منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسيتم الكشف عن هوية الفريق المتوج باللقب هذا الموسم.

مباراة الفتح ضد الهلال

الفتح صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يدخل هذه المباراة وهو في المركز السادس في جدول الترتيب، حيث استطاع الفتح أن يحقق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في ثماني جولات، وتلقي الخسارة في إحدى عشرة مباراة ليكون الفريق قد حصد 35 نقطة.

على الجانب الآخر فإن فريق الهلال يدخل هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الاقتراب لخطوة نحو التتويج بقلب الدوري هذا الموسم، الهلال استطاع أن يحقق الفوز في ثمانية عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر في ثلاث جولات، ليكون الفريق على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 61 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن فريق الاتحاد صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب حتى الآن.

موعد مباراة الهلال والفتح

هذا ومن المقرر أن يتم إقامة أحداث مباراة الهلال والفتح القادمة في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 2022 مساء يوم الخميس القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري، على أن تكون ضربة بداية المباراة وصافرة البدء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

هذا وقد تقرر أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الهلال والفتح على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة SSC 1HD والتي ستقوم بنقل أحداث مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين عبر شاشتها.