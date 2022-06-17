نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والاتفاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والاتفاق الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، ينتظر جماهير كرة القدم السعودية واحدة من أهم مباريات هذا الموسم والتي ستجمع بين فريقي الاتحاد والاتفاق مساء يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو حزيران الجاري، في مباراة ستحدد بشكل كبير هوية المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد يدخل مباراته القادمة أمام الاتفاق في الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين وعينه على الفوز، إذ أن الاتحاد بحاجة للف من أجل الحفاظ على ماتبقى من آمال من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وتبلغ صعوبة هذه المباراة في أن كلا الفريقين يسعى لتحقيق الفوز وإن كانت الأهداف مخلتفة إلا أن الفوز هو مايفكر فيه كلا الفريقين للخروج به من هذه المباراة.

ترتيب الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

ويأمل جماهير الاتحاد تحقيق فريقهم الفوز في هذه المباراة، وانتظار نتيجة مباراة الهلال والفتح والتي ستقام في نفس التوقيت، ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة جمعهم الفريق من الفوز في تسعة عشرة مباراة، وتعادل في أربع مباريات، تلقى الخسارة في خمس مباريات.

أنا فريق الاتفاق فيأمل في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الابتعاد عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، حيث جمعهم الفريق من الفوز في سبع جولات، وتعادل في عشر مباريات، وخسر في 11 مباراة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

وقد تم تحديد موعد مباراة الاتحاد والاتفاق القادمة في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الخميس، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

وكانت شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية قد أعلنت عن نقلها أحداث مباراة الاتحاد والاتفاق على الهواء مباشرة عبر شاشتها، حيث ستوفر الشبكة النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الاتحاد والاتفاق من أجل أن يتمكن جماهير الفريقين من متابعة أحداث هذه المباراة.