نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري، يلتقي مساء يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري فريقا الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم المصرية، والتي تحمل طابع الندية والإثارة.

مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

وتعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة هي القمة رقم 124 في منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ستجمع بين الفريقين أمسية يوم الأحد على أرضية ملعب الأهلي We السلام بالقاهرة، وذلك في ظل حضور جماهيري من قبل الفريقين، حيث سبق للنادي الأهلي الفوز في 47 مباراة، وفاز الزمالك في 27 مباراة، وتعادل الفريقان في 49 مباراة.

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري

ويدخل الأهلي صاحب ملعب المباراة في هذه المواجهة وعينه على الفوز من أجل الاقتراب من قمة الدوري المصري الممتاز، إذ أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر، بيد أن الأهلي لعب ثلاث مباريات أقل من الزمالك، ويقود النادي الأهلي فنياً المدير الفني المؤقت سامي قمصان والذي تولى مهمة تدريب النادي الأهلي خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

على الجانب الآخر فإن فريق الزمالك يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل الحفاظ على قمة الدوري المصري الممتاز، الزمالك بقيادة مديره الفني فييرا استطاع أن يبلغ المركز الأول في قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، حيث فاز الفريق في أربعة عشر مباراة، وتعادل في اثنتين، وتلقى الخسارة في أربع مباريات، ليكون الفريق على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وكانت رابطة أندية الدوري المصري قد حددت موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة، حيث تقرر أن تقام المباراة مساء يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

هذا وسيتمكن متابعو الدوري المصري الممتاز من متابعة النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز مساء يوم الأحد من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس.