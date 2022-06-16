يوفنتوس يمدد عقد دي تشيليو حتى 2025

يوفنتوس يمدد عقد دي تشيليو حتى 2025مدد نادي يوفنتوس رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، عقد مدافعه ماتيا دي تشيليو حتى عام 2025.

وأفاد يوفنتوس في بيان به عبر موقعه الإلكتروني: "ستستمر القصة.. ماتيا دي تشيليو ويوفنتوس معا لـ3 سنوات أخرى، حتى 30 يونيو 2025م".

وخاض دي تشيليو 29 مباراة في صفوف فريق "السيدة العجوز" الموسم الماضي في مختلف المسابقات بعد عودته من فترة إعارة الى ليون الفرنسي.. وكان قد انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2017 وأحرز معه لقب الدوري 3 مرات والكأس المحلية مرة واحدة.

وأنهى يوفنتوس الدوري المحلي في المركز الرابع الموسم الماضي وفشل في إحراز أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2010.. كما خاض دي تشيليو 40 مباراة دولية في صفوف منتخب إيطاليا.