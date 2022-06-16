انت الان تتابع خبر موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري وملعب المباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي تنتظر كل الجماهير العربية العاشقة للساحرة المستدية مباراة قمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

ملعب مباراة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء يوم الأحد القادم الموافق 19 يونيو 2022 نادي الزمالك على ملعب استاد السلام وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملعب مباراة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء يوم الأحد القادم الموافق 19 يونيو 2022 نادي الزمالك على ملعب استاد السلام وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

من المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت المجانية على القمر الصناعي المصري نايل سات.