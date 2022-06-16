نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس حصرية لـ القمة 124.. موعد مباراه الأهلي والزمالك الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الأهلي والزمالك ، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب، يستضيف مساء الأحد 19 يونيو 2022، ملعب ستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات القمة 124 في ديربي الكرة المصرية الأشهر عربيًا وأفريقيًا، أو ما يطلق عليه أيضًا ديربي القاهرة ، والذي يجمع فريقا الزمالك والأهلي الأكثر تتويجًا باللقب على الصعيدين المحلي والقاري ، وهي قمة تشهد في العادة متابعة الملايين داخل مصر وخارجها، فضلًا عن الحضور الجماهيري الغفير – حال السماح به وفقًا للظروف الأمنية – في ملعب اللقاء.

نتناول خلال السطور المقبلة، كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراه الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة 63 من الدوري العام المصري ، إلى جانب تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك .

مباراه الأهلي والزمالك

قمة جديدة إذن، تترقبها الجماهير المصرية والعربية، مساء الأحد المقبل، تجمع الغريمين التقليديين الزمالك والأهلي .

في ديربي منتظر في كل عام مرتين على الأقل، على صعيد بطولة الدوري المصري.

وبذكريات مواجهة الدور الأول، والتي حسمها المارد الأحمر بفوز عريض (5-3).

ورغم اختلاف الظروف والملابسات، وفي طليعتها تغيير الطاقم الفني لكل الفريقين.

يبقى للقمة المصرية طابعًا خاصًا، وحسابات مختلفة داخل المستطيل الأخضر، على مدار 90 دقيقة.

لا تعرف المستويات ولا الترتيب، إذ تمثل بطولة في حد ذاتها، تكلل بالجهد والحظوظ في استغلال أنصاف الفرص.

وترى الجماهير المصرية في القمة، فرصة لتعويض انتكاسة الفراعنة في الآونة الأخيرة.

بعد الخسارة من أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 .

تبعها الهزيمة في المواجهة الودية من أمام كوريا الجنوبية.

نستعرض بداية ترتيب الدوري المصري قبل قمة الشياطين الحمر والفارس الأبيض وقبيل انطلاق الأسبوع 22:

وتلك قائمة بـ الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري على مدار تاريخه :

النادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض نادي الأهلي المصري لكرة القدم .

والذي يدخل مواجهة الأحد، منتشيًا بانتصار غالٍ في لقاء إيسترن كومباني، الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة 20.

والذي دفع الفريق للتقدم خطوة، نحو مقارعة ثنائي القمة الزمالك وبيراميدز.

وتمثل مسابقة الدوري المصري والتتويج بها، أهمية كبيرة بالنسبة للقلعة الحمراء.

حيث تعول عليها جماهير الأهلي، من أجل تعويض فقدان لقب دوري أبطال أفريقيا ، للمرة الثالثة على التوالي.

وذلك بعد الخسارة المفاجئة “في ظروف استثنائية” من أمام الوداد المغربي في نهائي البطولة.

حاليًا يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وذلك برصيد 40 نقطة وصافي (26) هدفًا.

يأتي هذا بعدما نجح خلال 17 جولة خاضها، في تحقيق 12 انتصارًا و4 تعادلات.

بينما مُني بخسارة واحدة حتى الآن.

وفي آخر 5 مباريات للأهلي في الدوري ، تمكن الشياطين الحمر من حصد 9 نقاط.

وذلك من انتصارين على إنبي (2-1) وإيسترن كومباني برباعية.

فيما تعادل سلبيًا مع طلائع الجيش والبنك الأهلي، وإيجابيًا مع سيراميكا كليوباترا (1-1).

نادي الزمالك

في المقابل، يدخل نادي الزمالك المصري حامل لقب الدوري المصري، مواجهة الأحد، بدوافع ثأرية.

إذ يسعى البطل إلى تعويض خسارته الكبيرة في لقاء الدور الأول من أمام غريمه التقليدي.

كما يطمح إلى التتويج باللقب الـ14 في تاريخه بالدوري العام المصري.

وذلك من أجل تقليص الفارق ولو قليلًا عن الأهلي، صاحب الألقاب الـ42.

لتكون المرة الرابعة التي يحقق فيها الفارس الأبيض اللقب في نسختين متتاليتين.

يتربع الزمالك حاليًا على عرش ترتيب الدوري المصري ، برصيد 44 نقطة وصافي (14) هدفًا.

وذلك من 14 انتصارًا وتعادلين، إضافة إلى 4 هزائم.

من أصل 20 جولة خاضها هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات للزمالك في الدوري ، تمكنت كتيبة المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا من جمع 9 نقاط.

إثر فوزه في 3 مباريات على أندية المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني والإسماعيلي بنتيجة واحدة (2-1).

ولكن تلقى هزيمتين من أمام إنبي بثنائية نظيفة وطلائع الجيش بهدف.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

على صعيد المواجهات الأهلاوية الزمالكاوية في الدوري المصري ، فقد جمعت 123 مواجهة الناديين العريقين من قبل، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز الأهلي في 47 مباراة، بينما حقق الزمالك الفوز في 27 لقاءً، وحسم التعادل نتيجة 48 مواجهة.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات الأهلي أمام الزمالك ، فقد أحرز الشياطين الحمر 157 هدفًا، مقابل 108 أهداف للفارس الأبيض.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك ، فكانت فوز أبناء الجزيرة بنتيجة (5-3).

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الأول من الدوري المصري هذا الموسم.

وعن أكبر فوز لـ الأهلي ضد الزمالك في تاريخ مواجهاتهما، فجاء بنتيجة (6-1).

وهو ما حدث في لقاء الدور الثاني “الإياب” من الدوري المصري موسم 2002 ، في اللقاء الشهير بـ”بيبو وبشير”.

والذي حسم برازيل مصر “الإسماعيلي” لقبه آنذاك، بفارق نقطتين عن الأهلي.

بينما كان أكبر فوز حققه الزمالك ضد الأهلي بنتيجة (6-0).

وهو ما حدث في مواجهة الفريقين في “دوري منطقة القاهرة”، حيث كان الزمالك وقتها يحمل اسم “نادي فاروق”.

وعن أكثر اللاعبين مشاركة في ديربي الأهلي والزمالك .

فيحظى حسام عاشور نجم الأهلي السابق باللقب، بـ41 مباراة.

يليه الحارس الدولي السابق عبد الواحد السيد بـ27 مباراة.

أما عن هداف القمة، فهو النجم الراحل عبد الكريم صقر، والذي لعب للفريقين.

حيث سجل 17 هدفًا، منهم 10 أهداف للأهلي مقابل 7 أهداف للزمالك.

موعد مباراه الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء القمة أو الديربي المصري ، مساء الأحد، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الزمالك والأهلي ، فوفق ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم ( EFA ) سيكون الحكم الدولي الإسباني خوسيه لويس مونييرا .

ستقوم قنوات أون تايم سبورت بتغطية أحداث القمة، وذلك عبر قناتي ON Time Sports 1 HD و ON Time Sports 2 HD .

وبشأن معلق مباراة الزمالك والأهلي ، فوفق مصادر لـ”ثقفني” ستوفر أون تايم سبورت التعليق على اللقاء من خلال 4 قنوات صوتية، من خلال قناتي ON Time Sports 1 HD و ON Time Sports 2 HD تضم المعلقين المتميزين مدحت شلبي وأيمن الكاشف على الأولى، وحاتم بطيشة ومؤمن حسن على الثانية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس وآخر أخبار حول موعد مباراة الزمالك والأهلي والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من الدوري المصري ، علاوة على تاريخ لقاءات الزمالك والأهلي .