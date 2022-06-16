انت الان تتابع خبر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2022/2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصادر عدد من التقارير الصحفية عن مباريات عن الموسم الكروي الجديد، حيث سيتم جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-2023، حيث نشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية عن إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» حددت مساء الخميس غداً الموافق 16 يونيو حتى يتم الكشف عن جدول المباريات بشكل مفصل.

مباريات الدوري الإنجليزي

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

من المعروف أن الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” سيبدأ في يوم السبت 6 أغسطس المقبل، كما أن من المقرر أن تكون الجولة السادسة عشر ستكون آخر الجولات قبل التوقف لإجراء الاستعدادات لإقامة كأس العالم في قطر.