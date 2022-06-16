لينك حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022

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رياض - احمد صلاح - أيام قليلة وستسقام مباراة الدربي المصري حيث من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في يوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري وذلك على ملعب إستاد السلام، أما عن طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك فهي تتم بشكل إلكتروني من خلال موقع تذكرتي المخصص لبيع تذاكر المبارايات لمشجعي الفريقين بكل سهولة لحضور المباراة والإستمتاع بالمشاهدة والتشجيع.

تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

لينك حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

لكل محبي كرة القدم المصرية سنعرض عليكم لينك حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك “مباراة الدربي المصري” في الدوري المصري، إليكم خطوات الحجز أيضاً بالتفصيل.