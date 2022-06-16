انت الان تتابع خبر سحب قرعة دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سُحبت، الخميس، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة الدوري الأردني للمحترفات لموسم 2022.

وتنطلق البطولة يوم الأربعاء، الموافق 7 تموز المقبل، بمشاركة: الأرثوذكسي، الأهلي، النصر، الاستقلال، الاتحاد.

وراعى الجدول مشاركة فريق الأرثوذكسي ببطولة غرب آسيا الثانية لأندية السيدات، بالفترة من 14 حتى 22 تموز، وبطولة الأندية الآسيوية الثانية من 16 لغاية 27 آب المقبل.

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة جدول مباريات الدوري.