انت الان تتابع خبر تواجد ميسي في برشلونة يشعل الجماهير وفيديو يوثق عودته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، ظهر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأسطورة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في مقطع فيديو يوثق عودته إلى مدينة برشلونة الإسبانية، رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه، ماتيو وتياجو وسيرو.

وأعربت جماهير برشلونة عن سعادتها برؤية ليو من جديد في مدينتهم، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية معه وطلب توقيعه، والتفوا حوله معبرين عن حبهم له.

ويعود سبب ذهاب ميسي إلى برشلونة، لزيارة ممتلكاته في المدينة الكتالونية، وأبرزها المنزل الذي كان يعيش فيه والذي سيمكث به لعدة أسابيع خلال إجازة الصيف الحالي.

يذكر ان ميسي قد لعب على مدار 21 عاما في برشلونة أصبح خلالها أكبر هداف في تاريخ النادي بـ672 هدفا، محققا خلال حقبته مع الفريق 34 لقبا، أبرزها 4 لدوري أبطال أوروبا من أصل 5 فاز بها الفريق على مدار تاريخه، بالإضافة إلى 10 ألقاب في الدوري الإسباني.

وجاء رحيل ميسي عن برشلونة في 2021، بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها البارسا على مدار السنوات القليلة الماضية، وأشار النادي الإسباني حينها انه ورغم توصل برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق والنية الواضحة للطرفين لتوقيع عقد جديد، لكن لا يمكن أن يتم هذا بسبب عقبات مالية وهيكلية.

ومع ذلك، ما زالت الدعوات تتصاعد لعودة ميسي إلى برشلونة في 2023، عندما ينتهي عقده مع سان جيرمان، وتتامل الجماهير ان ترى اللاعب الارجنتيني مرة اخرى في الفريق الكتالوني، وخاصة مع النتائج السيئة للفريق مؤخرا.