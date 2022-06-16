انت الان تتابع خبر الفيصلي يعلن إنهاء قضية المدرب التونسي ورفع عقوبة الفيفا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن النادي الفيصلي لكرة القدم، عن إنهاء الهيئة الادارية المؤقتة للنادي ملف قضية المدرب الفني للفريق الأول السابق التونسي شهاب الليلي.

وقال المتحدث الرسمي للنادي الفيصلي أمجد المجالي في تصريح الخميس، إنه تم رفع عقوبة منع التسجيل والانتقال التي فرضت من فيفا، كما أنجزت الهيئة الادارية الاجراءات المتعلقة بعقوبة منع التسجيل والانتقال محليا على اثر قضية كانت مسجلة لدى اتحاد اللعبة، وتم رفع عقوبة المنع.

يذكر أن الليلي ، كان قد طالب بالحصول على 24 ألف دولار هي بقية مستحقاته المالية لدى نادي الفيصلي.