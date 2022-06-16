انت الان تتابع خبر من هو اللاعب الأردني الذي سيحترف في ماليزيا؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي، للتوجه إلى ماليزيا، للاحتراف في صفوف فريق كيداه دارول الماليزي، وذلك بعد التوقيع على كشوفات الفريق الماليزي قبل عدة أيام، ولكنه فضل الاعلان عن الخبر، لحين انتهاء المنتخب الوطني من التصفيات الآسيوية التي اختتمت في الكويت أول من أمس.

وبدوره قال علي الضعيفي، وكيل محمود مرضي، في تصريحات خاصة لموقع "كورة" ، إن اللاعب سيتوجه إلى ماليزيا بعد غد السبت، لاستكمال إجراءات انتقاله إلى فريق كيداه، وسيتم تقديمه مع فريقه الجديد في مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل.

ثم سيتوجه اللاعب الأردني مع فريقه الجديد يوم الإثنين المقبل إلى إندونيسيا للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، وسيمتد عرضه مع الفريق الماليزي لنصف موسم قابل للتجديد.

وأكد الضعيفي في ختام حديثه ان الفريق الذي انضم له مرضي يعتبر من الفرق المتميزة في ماليزيا ويحظى بجماهيرية كبيرة.

وكان مرضي قد شارك مؤخرا مع المنتخب الأردني في تصفيات آسيا وأحرز هدفا في مرمى الكويت.