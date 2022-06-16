عاجل – موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الجديد

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رياض - احمد صلاح - حددت فرعة الدوري الإنجليزي للموسم القادم 2022-2023 المنافس الذي سوف يكون أمام فريق ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، في الجولة الأولي من “البريميرليج”

وجاءت نتائج القرعة عن وقوع فريق فولهام الصاعد حديثاً إلي الدوري الإنجلزي أمام لفيربول، في البطولة التي سوف تنتطلق في شهر أغسطس القادم.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الجديد :