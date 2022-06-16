انت الان تتابع خبر بعد الفوز على استرن كومباني.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم الأهلي نتيجة مباراته أمام فريق استرن كومباني بالفوز 4-1، في لقاء مؤجل من الجولة 14 في مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

الأهلي خاض اللقاء دون مدربه موسيماني والذي رحل بشكل رسمي عن تدريب الفريق بعد فسخ التعاقد، كما خاض الفريق الأحمر المباراة منقوصاً من لاعبيه الدوليين لظروف الأجندة الدولية.

رباعية الأهلي جاءت عن طريق حسين الشحات ( دقيقة 26)، طاهر محمد طاهر من ركلة جزاء ( دقيقة 32)، أحمد عبد القادر ( دقيقة 57) وليد سليمان ( دقيقة 92)

الأهلي رفع رصيده للنقطة 40 بالمركز الثالث من 17 مباراة وحقق الفوز الأول في مرحلة ما بعد موسيماني.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

المباراة المقبلة للمارد الأحمر ستكون بمواجهة الزمالك في لقاء القمة للكرة المصرية وسيكون يوم الأحد المقبل 19 يونيو في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.