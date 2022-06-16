انت الان تتابع خبر مباريات أول يوم بالدوري الإنجليزي : أرسنال يقص الشريط وموعد ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أجريت صباح اليوم الخميس الموافق 16 يونيو قرعة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.. وننشر لكم مباريات أول يوم في البريميرليج.

تبدأ ستبدأ مباريات أول يوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 بلقاء كريستال بالاس ضد آرسنال يوم الجمعة 5 أغسطس المقبل.

مباريات أول يوم في الدوري الإنجليزي

5 أغسطس 2022

كريستال بالاس – آرسنال

6 أغسطس 2022

فولهام – ليفربول

ليدز – وولفرهامبتون

ليستر سيتي – برينتفورد

نيوكاسل يونايتد – نوتنجهام فورست

توتنهام – ساوثهامبتون

إيفرتون – تشيلسي

7 أغسطس 2022

مانشستر يونايتد – برايتون

وست هام – مانشستر سيتي

موعد مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

يلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع منافسه ليفربول، يوم 15 أكتوبر القادم.

وتكون مباراة العودة على ملعب “أنفيلد” بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم 1 أبريل 2023 من العام المقبل.