انت الان تتابع خبر مباريات أول يوم بالدوري الإنجليزي : أرسنال يقص الشريط وموعد ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أجريت صباح اليوم الخميس الموافق 16 يونيو قرعة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.. وننشر لكم مباريات أول يوم في البريميرليج.
تبدأ ستبدأ مباريات أول يوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 بلقاء كريستال بالاس ضد آرسنال يوم الجمعة 5 أغسطس المقبل.
مباريات أول يوم في الدوري الإنجليزي
5 أغسطس 2022
كريستال بالاس – آرسنال
6 أغسطس 2022
فولهام – ليفربول
ليدز – وولفرهامبتون
ليستر سيتي – برينتفورد
نيوكاسل يونايتد – نوتنجهام فورست
توتنهام – ساوثهامبتون
إيفرتون – تشيلسي
7 أغسطس 2022
مانشستر يونايتد – برايتون
وست هام – مانشستر سيتي
موعد مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023
يلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع منافسه ليفربول، يوم 15 أكتوبر القادم.
وتكون مباراة العودة على ملعب “أنفيلد” بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم 1 أبريل 2023 من العام المقبل.