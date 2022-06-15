نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا.. دليل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم على نايل سات في الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم ثقفني، دليل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني على نايل سات، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر المؤجلة من تاريخ 15 مايو الماضي في بطولة الدوري المصري، حيث يخوض الفريقين هذا اللقاء على أرضية استاد السلام الذي يحتضن هذه المنافسة، ومع اقتراب موعد المباراة تتزايد عمليات البحث من قبل الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم، وذلك للتعرف على موعد انطلاق هذه القمة والحصول على القنوات المجانية والمفتوحة التي تبث أحداث هذه المواجهة، وفي الأسطر التالية نستعرض لكم التفاصيل.

في الجولة الماضية تمكن فريق الأهلي من تحقيق الإنتصار على حساب فريق مصري سلوم، حيث انتهت المواجهة بنتيجة هدف دون رد، في المقابل وقع فريق إيسترن كومباني في فخ التعادل الإيجابي في المباراة الماضية أمام فريق فيوتشر، حيث انتهى اللقاء بنتيجة هدف مقابل هدف، ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة وعينه على تحقيق الفوز، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 37 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الأول، فيما يتواجد إيسترن كومباني في قاع الجدول حيث يأتي في المركز الأخير ويمتلك في رصيده 13 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري

يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق إيسترن كومباني، حيث تقام المباراة على أرضية ملعب السلام، مساء اليوم الأربعاء 15 حزيران الجاري، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت جمهورية مصر والسودان، وعند تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وعند الساعة الحادية عشر بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، وقد كلف بالتعليق على هذه المباراة المعلق الصوتي المميز محمد الكواليني عبر قناة أون تايم.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري؟

نقدم لكم كافة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني، حيث يمكن لكم متابعينا مشاهدة المباراة بث حصري ومباشر على شاشة قناة أون تايم سبورت “ON Time Sports 1 HD”، ويمكن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، ونستعرض لكم أحدث تردد للقناة من أجل أن تتمكنوا من متابعة المبارة بدون تشفير.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني