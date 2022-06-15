انت الان تتابع خبر محمد إبراهيم يثير الجدل .. لماذا عاد بجهاز ياباني من كوريا؟ و الان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، ظهر اللاعب محمد إبراهيم، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي سيراميكا كليوباترا، وهو عائد من كوريا مع بعثة المنتخب الوطني اليوم.

وظهر في بعض الصور، وهو يحمل كرتونة وأتضح أنها سرير قابل للطي، وليس جهاز تليفزيون كما قال بعد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

محمد إبراهيم يحمل كرتونة بيده:

حيث إن ذلك السرير الذي حمله محمد إبراهيم، يباع وفقا لأمازون اليابان بين 10 آلاف إلى 30 ألف ين ياباني، أي بما يعادل 1500 جنيه إلى 4200 جنيه، ويختلف حسب الكماليات التي تباع معه.

كما أثارت تلك الصورة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما اتهتمته الجماهير بشراء جهاز تليفزيون، دون مراعاة لمشاعرهم بعد الهزيمة الكبيرة من كوريا، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعد محمد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك، وقد سافر في رحلة احترافية للبرتغال، ولم يوفق ويبلغ من العمر 30 عام، وقد انتقل في عام 2020 من مصر المقاصة إلى سيراميكا كليوبترا مقابل 12 مليون جنيه.