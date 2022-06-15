انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة.. مواجهات نارية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقيمت اليوم في مقر اتحاد الكرة، قرعة نصف نهائي كأس الرابطة في نسختها الأولى وشهت مواجهات قوية.

وصعد لدور نصف نهائي كأس الرابطة كل من الإسماعيلي وفيوتشر وغزل المحلة وإنبي.

الإسماعيلي تصدر المجموعة الأولى ، فيوتشر تصدر المجموعة الثانية وغزل المحلة تصدر المجموعة الثالثة بينما إنبي جاء كصاحب أفضل مركز ثاني، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الثالثة بنفس رصيد نادي غزل المحلة ولكن بعدد أهداف أقل.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة

3 يوليو – الإسماعيلي : غزل المحلة – استاد المقاولون العرب في تمام الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة.

3 يوليو – إنبي : فيوتشر إف سي – استاد القاهرة، في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد نهائي كأس الرابطة

7 يوليو على أرضية ستاد القاهرة ستقام مباراة نهائي كأس الرابطة.