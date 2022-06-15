قائمه الاهلي وإسترن كومباني في الدوري الممتاز

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عمر شويل - جدة تُستأنف اليوم مباريات الدوري المصري الممتاز بعدما توقفت بسبب مباريات المنتخب المصري لكرة القدم في التصفيات المؤهله لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٣، ومباراته مع نظيره الكوري الجنوبي الودية، حيث يستأنف النشاط بمباراه النادي الاهلي وأيسترن كومباني لتعود المتعه والإثارة لعشاق كرة القدم في مصر، وذلك بعد خيبة الأمل التي لاقوها بعد مباريات المنتخب المصري حيث لم يكن الأداء بصورة جيدة على الإطلاق.

قائمه الاهلي في مباراته القادمة في الدوري المصري الممتاز

أعلن المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي المصري الكابتن سامي قمصان عن قائمه الفريق لملاقاة فريق إسترن كومباني في الدوري المصري الممتاز، وشملت القائمة على مصطفى شوبير، وحمزه علاء، ومصطفى مخلوف في حراسه المرمى.

وفي خط الدفاع كلاً من محمود متولي، ورامي ربيعه كابتن الفريق، وبدر بنون كقلب دفاع، واحمد عبد النبي الناشيء الصاعد، ومحمود وحيد كظهير أيسر، وكريم فؤاد، ومحمد هاني كظهير أيمن.

أما بالنسبة لخط الوسط فقد شملت القائمة على كلاً من اللاعب المالي المحترف أليو ديانج، و محمد محمود وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبد القادر، ومحمد فخري، ومحمد أشرف، وزياد طارق، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووليد سليمان.

وفي خط الهجوم كل من صلاح محسن، وحسام حسن، ومحمد شريف هداف الفريق.

هذا وقد أبدى فريق إيسترن كومباني إعتراضه على مشاركه اللاعب المالي المحترف في صفوف الأهلي اليوم، وهذا بسبب إتفاق الفريقين قبل تأجيل مباراتهما قبيل خوض النادي الأهلي نهائي كأس أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي على عدم مشاركة المحترفين الأجانب في مباراتهما المذكورة، وغير واضح حتى الأن مشاركه اللاعب في المباراه من عدمها.

موعد مباراة الاهلي وإسترن كومباني والقنوات الناقلة

هذا ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي وي السلام في مدينه القاهرة، وتزاع المباراة على قناة أون تايم سبورت ١ بتعليق الكابتن محمد الكواليني.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

هذا وقد تم تعيين الكابتن إبراهيم نور الدين، ويساعده كلاً من سمير جمال سعد، وأحمد توفيق كحكام مساعدين، وأحمد ناجي حكماً رابعاً، ووائل فرحان حكماً للفار، وشريف عبد الله مساعداً لحكم الفار.