ألمانيا تصعق إيطاليا.. والمجر تذل إنجلترا

ألمانيا تصعق إيطاليا.. والمجر تذل إنجلتراكرر المنتخب المجري فوزه على مضيفه الإنجليزي وتغلب عليه 4 - صفر في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب ألمانيا ضيفه منتخب إيطاليا 5 - 2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وعلى استاد مولينيو، لقن منتخب المجر مضيفه الإنجليزي درسا قاسيا وفاز عليه بأربعة أهداف دون رد بعد أن فاز عليه ذهابا في بودابست بهدف دون رد.

وتقمص رونالد سالاي مهاجم فرايبورغ الألماني دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني للمجر في الدقيقتين 16 و70 وتكفل زولت ناجي ودانييل جازداغ بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و89.

وأنهى منتخب إنجلترا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جون ستونز في الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، اكتسح منتخب ألمانيا ضيفه الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الماكينات بهدفين حملا توقيع جوشوا كيميتش في الدقيقة العاشرة وإلكاي جوندوجان من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أحرز توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 51 ثم تكفل تيمو فيرنر بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 68 و69.

وسجل ويلفريد نونتو في الدقيقة 78 واليساندرو باستوني في الوقت بدل الضائع، هدفي منتخب إيطاليا.

وصعد منتخب المجر إلى الصدارة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الألماني الوصيف يليه منتخب إيطاليا في المركز الثالث بخمس نقاط ثم إنجلترا في المركز الأخير بنقطتين.