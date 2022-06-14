انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك.. شوف طريقة الشراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الآلاف من عشاق الرياضة المصرية، والمهتمين بها، عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، في الدوري المصري، وكيفية شراء التذكرة من خلال موقع تذكرتي، خاصة وأن مباراة القمة لها متابعة واهتمام عربي كبي، وتنطلق بحضور جماهيري محدود وهو 5000 مشجع بواقع 2500 لكل فريق.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

تعد هذه المباراة لها أهمية كبيرة وفي ظروف استثنائية لدى الفريقين، حيث يدخل النادي الأهلي المباراة بتحدٍ جديد وصعب بعد رحيل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وسيكون الفريق تحت قيادة مؤقتة للمدرب سامي قمصان، لحين الاستقرار على مدرب جديد، فيما يدخل الزمالك المباراة بعد فوز صعب أمام الداخلية في كأس مصر، وفي ظل تراجع نتائج القلعة البيضاء الأخيرة في الدوري، ويسعى لتعديل المسار عبر بوابة الأهلي.

طريقة شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك عبر موقع “تذكرتي”، وهو المسؤول عن بيع تذاكر جميع مباريات الدوري المصري، ويمكن الحصول عليها عبر رابط موقع تذكرتي، من هــــــــنا

سعر تذكرة مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ستقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري على ملعب استاد السلام، والذي يستضيف مباريات الفريق الأحمر، وستكون المباراة بتذاكر موحدة وسعر التذكرة 75 جنيها مصريا.