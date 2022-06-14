تونس تتوج بلقب بطولة "كيرين" الدولية
تغلب منتخب تونس على مضيفه الياباني بثلاثية دون رد، في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء، ضمن نهائي بطولة "كيرين" الدولية لكرة القدم.
وتفوق "نسور قرطاج" نتيجة وأداء على منتخب "الساموراي" ليتوجوا عن جدارة واستحقاق بلقب بطولة "كيرين" الدولية.
وأحرز ثلاثية منتخب تونس كل من محمد علي بن رمضان (من ركلة جزاء)، وفرجاني ساسي، وعصام الجبالي، في الدقائق 55، و76، و90.
وتأتي هذه البطولة الدولية الودية ضمن استعدادات المنتخبين التونسي والياباني لخوض نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.
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