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عمر شويل - جدة ننشر لكم نتيجة مباراة مصر وكوريا الجنوبية الأن في الشوط الثاني دقيقة بدقيقة في مباراة ودية، بدأت مباراة مصر وكوريا الجنوبية في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ودفع المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من الشناوي وابراهيم عادل وأحمد رفعت وزيزو ومصطفى محمد في تشكيل مغاير لمنتخب مصر.

نتيجة مباراة مصر وكوريا الجنوبية الأن

نتيجة مباراة مصر وكوريا الجنوبية (2/1) تقدم كوريا الجنوبية بهدفين حتى الأن ومصطفى محمد يحرز هدف … دقيقة بدقيقة

نهاية الشوط الأول بفوز كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف لمنتخب مصر.

الدقيقة 38: جوووووووووووووووووووول هدف من مصطفى محمد.

الدقيقة 31: محاولات مصرية مستمرة من أجل إحراز الهدف الأول.

الدقيقة 24: محاولات من جانب منتخب مصر من أجل السيطرة على الكرة.

منتخب مصر يتراجع في الأداء في الشوط الأول وسط حالة من عدم التركيز.

هدف لمنتخب كوريا في الدقيقة 23 من خلال رأسية.

أداء قوي من منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية

كان أحمد المسيري، مراسل أون تايم سبورت قد أكد أن منتخب مصر قد بدأ مباراة كوريا الجنوبية بأداء قوي وأكد المسيري أن منتخب مصر نجح في البداية في السيطرة على المباراة في وجود أحمد رفعت وإبراهيم عادل، وكانت قناة أون تايم سبورت قد أعلنت بداية مباراة مصر وكوريا الجنوبية على قناتها إلا أن هناك مشكلة في نقل المباراة من المصدر.

مشكلة في نقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية من المصدر

كان أحمد شوبير، مقدم الإستديو التحليلي قد أكد أن هناك مشكلة في مباراة مصر وكوريا الجنوبية والتي بدأت في الواحدة ظهرا، وأكد أحمد شوبير على نجاح كوريا الجنوبية في إحراز هدف مبكر مع الهجمة الأولى لمنتخب كوريا الجنوبية حيث نجح كوريا الجنوبية في إحراز هدف.

توقعات نتيجة مباراة مصر وكوريا الجنوبية

هذا ويتوقع الجميع أن تكون مباراة كوريا الجنوبية بالنسبة لمنتخب مصر صعبة للغاية في ظل هزيمة منتخب مصر من نظيره منتخب إثيوبيا في المباراة التي جمعتهم في المواجهة الأولى بين مصر وأثيوبيا في هزيمة مصر بهدفين في المباراة الأولى لمنتخب مصر وهو الأمر الذي أكد أن هناك مشكلة في الجهاز الفني لمنتخب مصر وإقالة الكابتن إيهاب جلال في المواجهة الثانية لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تلك المواجهة الهامة.

هذا ونتابع معكم نتيجة مباراة مصروكوريا الجنوبية وسط حالة من التراجع لمنتخب مصر بعد تسجيل هدف مبكر في الشوط الأول في الدقيقة الخامسة عشرة من زمن الشوط الأول في واحدة من المباريات الهامة بين مصر وكوريا الجنوبية في مواجهة هامة.