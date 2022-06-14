نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خطوة للنهائي” موعد مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس أسيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتطلع الجماهير السعودية في رؤية منتخبها الشباب في نهائي كأس أسيا للشباب تحت 23 عام، وتترقب موعد مباراة السعودية وأستراليا في الدور نصف نهائي البطولة، لمشاهدة اللقاء المرتقب الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المسئولين والجماهير السعودية، وكان سبب في تأجيل مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري، اللقاء يحتضنه ملعب باختاكور المركزي، وينقل عبر قناة ssc hd 7 الرياضية السعودية، إضافة إلي قناة الاتحاد الأسيوي على يوتيوب، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم تفاصيل اللقاء.

كان الأخضر السعودي قد تأهل إلي نصف النهائي بعد أن تصدر مجموعة المجموعة الرابعة، وتقابل في الدور ربع النهائي مع منتخب فيتنام وأستطاع الفوز بهدفين دون رد، بينما المنتخب الأسترالي قد تأهل متصدراً للمجموعة الثانية، وتقابل في ربع النهائي مع تركمانستان وحقق الفوز بهدف دون رد، ليضرب المنتخبين موعداً مع نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة السعودية وأستراليا تحت 23 عام

13.00 : الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

14.00 : الثانية مساءً بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

15.00 : الساعة الثالثة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، ليبيا، السودان، سوريا.

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت كلاً من مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، الكويت.