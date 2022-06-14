نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن والكويت اليوم الثلاثاء 14يونيو والقنوات الناقلة التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الأردن والكويت، والمقرر لها اليوم الرابع عشر من يونيو 14\06\2022، ومن المقرر أن يقام ماتش الأردن والكويت على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى “A” من تصفيات كأس أسيا 2023، مباراة الكويت والأردن اليوم والقنوات الناقلة تحظى باهتمام إعلامي كبير في الوسط الرياضي الأردني والكويتي، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز تغطية إخبارية شاملة عن المباراة، تغطية تضمن موعد مباراة الأردن والكويت والقنوات الناقلة، وكذلك ملعب وتوقيت المباراة وترتيب المنتخبين في جدول المجموعة الأولى.

موعد مباراة الأردن والكويت

يحتضن استاد جابر الأحمد الدولي مباراة الكويت ضد الأردن اليوم في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات كأس أسيا 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة حسب التوقيتات التالية:-

16:15:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:15:- حسب توقيت كلاً من الجزائر وتونس والمغرب.

18:15:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:15:- بتوقيت السعودية والأردن والكويت والعراق وسوريا واليمن والبحرين وقطر وفلسطين ولبنان.

20:15:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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