انت الان تتابع خبر صراع العمالقة.. موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الاوروبية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم على موعد مع صراع العمالقة مباراة ألمانيا وإيطاليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

إيطاليا تأتي في صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دور الأمم الأوروبية برصيد 5 نقاط بينما منتخب ألمانيا في المركز الثالث بثلاث نقاط.

موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا

مباراة ألمانيا وإيطاليا ستنطلق في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وإيطاليا

المباراة غير منقولة عبر أي قناة عربية، فلم تحصل أي قناة على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المباراة ستكون منقولة عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على الإنترنت.