

انت الان تتابع خبر اهداف مباراة الزمالك والداخلية.. الفارس الابيض ينجو من الخروج من الكأس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بهدفين لهدف، انتهت مباراة الزمالك والداخلية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2022.

الزمالك نجا من الخروج من دور الـ32 للبطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية، بعد أن حول تأخره أمام الداخلية للفوز بهدفين لهدف.

لمعرفة تشكيل الزمالك في بداية المباراة ( من هنا).

فوز الزمالك على الداخلية

سمير فكري تقدم للداخلية في الدقيقة 3 بعد ان انفرد من تمريرة بينية رائعة بمحمد عواد.



ثم تعادل سيف فاروق جعفر للزمالك في الدقيقة الـ60 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

مباراة الزمالك والداخلية في زمنها الأصلي انتهت بالتعادل 1-1 لتمتد لشوطين إضافيين.

المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الفوز للزمالك في أخر دقيقة من زمن الشوط الإضافي الأول لمباراة الزمالك والداخلية ليفوز الفارس الأبيض بالمباراة وينجو من الخروج من كأس مصر.

يذكر أن الزمالك وصل لنهائي كأس مصر 2021 بعد الفوز على أسوان في نصف النهائي.