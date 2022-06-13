انت الان تتابع خبر برتغالي وفرنسي مرشحان لخلافة موسيماني في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد لخلافة موسيماني في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الأهلي أعلن اليوم عن رحيل موسيماني بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين دون تحمل أي طرف لشروط جزائية.

الإعلامي أحمد شوبير كشف عن طلب موسيماني الرحيل من الأهلي وتوصل النادي معه لاتفاق للرحيل بدون دفع الشرط الجزائي.

الأهلي يبحث عن مدرب لخلافة موسيماني

مصدر داخل النادي الأهلي، كشف عن دخول المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ضمن دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق.

ويعد فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق أبرز الأسماء المعروضة لتولي تدريب الأهلي وخلافة موسيماني.

الفرنسي رودي جارسيا، من مضن المدربين المعروضين على إدارة الأهلي لكن لم يتم التواصل معه أو الاستقرار عليه.